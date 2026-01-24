Festival numérique X.PO Contes numériques Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Festival numérique X.PO Contes numériques

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 16:00:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

A l’aide d’une tablette, viens aider une sorcière à retrouver son nom et un loup ses habits !

Pendant une heure, les enfants, à l’aide d’une tablette numérique, feront évoluer deux histoires de sorcière et de loup. Un bon moyen de s’amuser ensemble et de découvrir des contes numériques. Pour les enfants de 4 à 7 ans, avec ou sans parents. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival numérique X.PO Contes numériques

L’événement Festival numérique X.PO Contes numériques Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération