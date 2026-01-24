Festival numérique X.PO Contes numériques Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure
Festival numérique X.PO Contes numériques Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure mercredi 8 avril 2026.
Festival numérique X.PO Contes numériques
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 16:00:00
fin : 2026-04-08 17:00:00
Date(s) :
2026-04-08
A l’aide d’une tablette, viens aider une sorcière à retrouver son nom et un loup ses habits !
Pendant une heure, les enfants, à l’aide d’une tablette numérique, feront évoluer deux histoires de sorcière et de loup. Un bon moyen de s’amuser ensemble et de découvrir des contes numériques. Pour les enfants de 4 à 7 ans, avec ou sans parents. .
Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25
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English : Festival numérique X.PO Contes numériques
L’événement Festival numérique X.PO Contes numériques Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération