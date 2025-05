Festival « Ô chœur du cloître » – Chœur reggae a vida – Les Jardins d’Arcadie Nantes Nantes, 5 juin 2025 18:30, Nantes.

Gratuit : non Tout public

Jeune chorale (2e année) proposant un répertoire reggae chanté en anglais et en portugais ; un projet original qui propose de revisiter cette belle musique avec une forte coloration vocale et un accompagnement rythmique très léger. Organisés en association loi 1901 et encadrés par un chef de choeur professionnel, lui-meme chanteur et musicien dans un groupe reggae.

