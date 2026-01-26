Festival Ô Féminin MJC Héritan Mâcon
Festival Ô Féminin MJC Héritan Mâcon lundi 2 mars 2026.
Festival Ô Féminin
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2026-03-02
fin : 2026-03-13
2026-03-02
Le Festival Ô Féminin est bien plus qu’une série d’événements culturels c’est un projet qui met à l’honneur la création, la réflexion et l’engagement au féminin.
Depuis 2022, ce festival s’inscrit dans une dynamique de co-construction il vous est proposé quasi exclusivement grâce à l’engagement de bénévoles et de citoyens désireux de s’investir pour faire évoluer notre société.
Retrouvez le programme sur le site de la MJC. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
L’événement Festival Ô Féminin Mâcon a été mis à jour le 2026-01-23 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès