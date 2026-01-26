Festival Ô Féminin MJC Héritan Mâcon

Festival Ô Féminin

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-02

Le Festival Ô Féminin est bien plus qu’une série d’événements culturels c’est un projet qui met à l’honneur la création, la réflexion et l’engagement au féminin.

Depuis 2022, ce festival s’inscrit dans une dynamique de co-construction il vous est proposé quasi exclusivement grâce à l’engagement de bénévoles et de citoyens désireux de s’investir pour faire évoluer notre société.

Retrouvez le programme sur le site de la MJC. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

