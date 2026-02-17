Festival Ô Féminin Saint-Léger-du-Bourg-Denis

Festival Ô Féminin

123 Route de Lyons Saint-Léger-du-Bourg-Denis Seine-Maritime

Organisé par Continents Comédiens à Saint Léger du Bourg Denis

Depuis 6 ans, e festival fait résonner le théâtre amateur féminin et féministe dans la Métropole.

Au programme de cette édition, 9 pièces de théâtre, dont une pour le jeune public, 2 concerts et le célèbre karaoké Ô Féminin du samedi soir !

Organisé par l’association Continents Comédiens, en partenariat avec la ville de Saint Léger du Bourg Denis, et avec le soutien de la Métropole de Rouen Normandie. .

