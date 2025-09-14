Festival Ô Jardin Route Plessis Saint-Jean Sergines

Festival Ô Jardin Route Plessis Saint-Jean Sergines dimanche 14 septembre 2025.

Festival Ô Jardin

Route Plessis Saint-Jean Jardin Bio du Bois Ram’Eau Sergines Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-14 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00

Date(s) :
2025-09-14

Marché de producteurs et repas concert. Restauration sur place (réservation recommandée)   .

Route Plessis Saint-Jean Jardin Bio du Bois Ram’Eau Sergines 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 45 46 55 

English : Festival Ô Jardin

German : Festival Ô Jardin

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Ô Jardin Sergines a été mis à jour le 2025-09-03 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)