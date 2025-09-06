Festival Ô Mon Plato CAP 26 Romans-sur-Isère

Festival Ô Mon Plato CAP 26 Romans-sur-Isère samedi 6 septembre 2025.

Festival Ô Mon Plato

CAP 26 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06 23:00:00

Date(s) :

2025-09-06

Le festival Ô mon PlatO revient pour la 5ème année et proposera aux habitants de Romans et ses environs un évènement festif et familial.

Rendez-vous le 6 septembre 2025 à partir de 15h00, en extérieur au 13 rue du clair vivre à Romans- sur-Isère.

.

CAP 26 13 rue du clair-vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 29 67 84 contact@leplato.org

English :

The Ô mon PlatO festival is back for its 5th year, offering residents of Romans and the surrounding area a festive, family-friendly event.

See you on September 6, 2025 from 3:00 pm, outdoors at 13 rue du clair vivre in Romans-sur-Isère.

German :

Das Festival Ô mon PlatO kehrt im fünften Jahr zurück und wird den Einwohnern von Romans und Umgebung ein festliches und familiäres Ereignis bieten.

Treffpunkt ist am 6. September 2025 ab 15.00 Uhr im Freien in der 13 rue du clair vivre in Romans- sur-Isère.

Italiano :

Il festival Ô mon PlatO torna per la sua quinta edizione, offrendo agli abitanti di Romans e dintorni un evento festoso e familiare.

Unitevi a noi il 6 settembre 2025 dalle ore 15.00, all’aperto, al 13 di rue du clair vivre a Romans-sur-Isère.

Espanol :

El festival Ô mon PlatO vuelve por quinto año consecutivo para ofrecer a los habitantes de Romans y alrededores un evento festivo y familiar.

Únase a nosotros el 6 de septiembre de 2025 a partir de las 15:00 horas, al aire libre en el 13 rue du clair vivre de Romans-sur-Isère.

L’événement Festival Ô Mon Plato Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-07-18 par Valence Romans Tourisme