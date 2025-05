Festival Oasis Bizz’Art – Dieulefit, 3 juillet 2025 18:00, Dieulefit.

Drôme

Festival Oasis Bizz’Art Parc de La Baume Dieulefit Drôme

Début : 2025-07-03 18:00:00

fin : 2025-07-05

2025-07-03

Bienvenue sous les arbres du Parc de La Baume, pour trois jours d’émerveillement et d’enthousiasme partagés à travers des concerts, des spectacles, des ateliers et des rencontres inoubliables.

Parc de La Baume

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Welcome to the Parc de La Baume, under the trees, for three days of shared wonder and enthusiasm, with concerts, shows, workshops and unforgettable encounters.

Willkommen unter den Bäumen des Parc de La Baume, für drei Tage voller Staunen und Begeisterung, die durch Konzerte, Aufführungen, Workshops und unvergessliche Begegnungen geteilt werden.

Benvenuti al Parc de La Baume, sotto gli alberi, per tre giorni di meraviglia ed entusiasmo condivisi, con concerti, spettacoli, laboratori e incontri indimenticabili.

Bienvenido al Parc de La Baume, bajo los árboles, para tres días de asombro y entusiasmo compartidos, con conciertos, espectáculos, talleres y encuentros inolvidables.

