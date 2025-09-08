Festival O’Bistrot Pinon

Festival O’Bistrot

6 Place Charles de Gaulle Pinon Aisne

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-21

2026-03-18

Deuxième édition de ce festival qui transforme bars et cafés en scènes musicales conviviales musique entraînante, bonne humeur et boissons assurées par les établissements.

Du 18 au 21 mars

6 Place Charles de Gaulle Pinon 02320 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr

