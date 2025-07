Festival Oceanside Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Festival Oceanside Parvis du Relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne dimanche 13 juillet 2025.

Festival Oceanside

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : Dimanche 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-07-13 23:00:00

2025-07-13

Festival jeune organisé par le conseil municipal des jeunes et la ville.



Une animation ludique à destination des jeunes. Un petit village va fleurir et réunir plusieurs animations en après midi et en soirée.

Parvis du Relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

English :

Youth festival organized by the municipal youth council and the town.



A fun event for young people. A small village will blossom, bringing together several afternoon and evening events.

German :

Jugendfestival, das vom Jugendgemeinderat und der Stadt organisiert wird.



Eine spielerische Animation, die sich an Jugendliche richtet. Ein kleines Dorf wird erblühen und mehrere Animationen am Nachmittag und am Abend vereinen.

Italiano :

Festival dei giovani organizzato dal Consiglio comunale dei giovani e dalla città.



Un evento divertente rivolto ai giovani. Un piccolo villaggio fiorirà e riunirà diversi eventi nel pomeriggio e nella sera.

Espanol :

Festival de la juventud organizado por el consejo municipal de la juventud y la ciudad.



Un acontecimiento lúdico dirigido a los jóvenes. Un pequeño pueblo florecerá y reunirá varios actos por la tarde y por la noche.

