Festival OFF de Saintes 2025 Saintes 10 juillet 2025 07:00

Charente-Maritime

Festival OFF de Saintes 2025 Divers lieux en ville Saintes Charente-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2025-07-10

fin : 2025-07-20

Date(s) :

2025-07-10

De la musiques classiques, du jazz, chansons et musiques contemporaines, jusqu’aux musiques populaire traditionnelles, l’objectif est d’ouvrir les univers de la musique aux publics les plus variés.

.

Divers lieux en ville

Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivaloffdesaintes@gmail.com

English :

From classical music, jazz, chanson and contemporary music, to traditional folk music, the aim is to open up the world of music to a wide variety of audiences.

German :

Von klassischer Musik, Jazz, Chansons und zeitgenössischer Musik bis hin zu traditioneller Volksmusik das Ziel ist es, die Welt der Musik für die unterschiedlichsten Zielgruppen zu öffnen.

Italiano :

Dalla musica classica, al jazz, alla canzone e alla musica contemporanea, fino alla musica popolare tradizionale, l’obiettivo è quello di aprire il mondo della musica a un’ampia varietà di pubblico.

Espanol :

Desde la música clásica, el jazz, la canción y la música contemporánea hasta el folclore tradicional, el objetivo es abrir el mundo de la música a públicos muy diversos.

