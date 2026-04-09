Festival OFF : des contes en avant-première (25 avril → 6 mai) | Festival Fabula Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Rennes 25 avril – 6 mai Ille-et-Vilaine

Avant le festival Fabula, les Tisseurs de contes vont à la rencontre du public à Rennes : des temps contés dans différents lieux pour annoncer le festival.

**En avant-première de Fabula, les Tisseurs de contes partent à la rencontre du public un peu partout à Rennes, avec un festival OFF.**

Des temps contés viennent annoncer l’arrivée du festival.

Pendant plusieurs jours, conteuses et conteurs amateurs investissent différents lieux pour partager des histoires dans des formats courts, accessibles et ouverts à tous.

### Programmation :

**Samedi 25 avril**

* 18h — Contes au salon de thé « Les Références électriques » – _Tout public_

**Mercredi 29 avril**

* 16h — Contes à la librairie « La Courte échelle » – _3–6 ans_ (16h–16h30) / _6–10 ans_ (16h30–17h)

* -16H à 18h — Contes à la librairie « La Rencontre » – 3-5 ans (16h-16h30) / 5-8 ans (16h30-17h)

**Samedi 2 mai**

* 11h — Contes à la librairie « L’Établi des mots » – _public 3–7 ans_

**Mardi 5 mai**

* 12h30 — Contes à l’espace des langues (BU Rennes 2) – _Adultes_

**Mercredi 6 mai**

* 15h — Contes dans les bibliothèques de Villejean et du Triangle – _Tout public à partir de 6 ans_

* 14h–17h — Contes avec objets au parc du Landry – Tout public

* 16h — Contes à la librairie « La Courte échelle » _3–6 ans_ (16h–16h30) / _6–10 ans_ (16h30–17h)

### Contexte

Ces temps contés Off s’inscrivent dans le cadre du festival Fabula, qui se tiendra à Rennes du 8 au 10 mai 2026.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-06T17:00:00.000+02:00

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https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/

Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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