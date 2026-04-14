Festival OFF : des contes en avant-première (25 avril → 6 mai) | Festival Fabula, Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal, Rennes

Festival OFF : des contes en avant-première (25 avril → 6 mai) | Festival Fabula 25 avril – 6 mai Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T14:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00

En avant-première de Fabula, les Tisseurs de contes partent à la rencontre du public un peu partout à Rennes, avec un festival OFF.

Des temps contés viennent annoncer l’arrivée du festival.

Pendant plusieurs jours, conteuses et conteurs amateurs investissent différents lieux pour partager des histoires dans des formats courts, accessibles et ouverts à tous.

Programmation :

Samedi 25 avril

18h — Contes au salon de thé « Les Références électriques » – Tout public

Mercredi 29 avril

16h — Contes à la librairie « La Courte échelle » – 3–6 ans (16h–16h30) / 6–10 ans (16h30–17h)

-16H à 18h — Contes à la librairie « La Rencontre » – 3-5 ans (16h-16h30) / 5-8 ans (16h30-17h)

Samedi 2 mai

11h — Contes à la librairie « L’Établi des mots » – public 3–7 ans

Mardi 5 mai

12h30 — Contes à l’espace des langues (BU Rennes 2) – Adultes

Mercredi 6 mai

15h — Contes dans les bibliothèques de Villejean et du Triangle – Tout public à partir de 6 ans

14h–17h — Contes avec objets au parc du Landry – Tout public

16h — Contes à la librairie « La Courte échelle » 3–6 ans (16h–16h30) / 6–10 ans (16h30–17h)

Contexte

Ces temps contés Off s’inscrivent dans le cadre du festival Fabula, qui se tiendra à Rennes du 8 au 10 mai 2026.

Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.tisseursdecontes.fr/festival-fabula/ »}]

Avant le festival Fabula, les Tisseurs de contes vont à la rencontre du public à Rennes : des temps contés dans différents lieux pour annoncer le festival. conte lecture

Tisseurs de contes