Festival OFF Jazz’In Rosko Roscoff

Festival OFF Jazz’In Rosko

Début : 2026-05-14

fin : 2026-05-17

En marge du Festival Jazz, 11ème Edition ! Le festival Off !

**Jeudi 14 mai **

11 h Tremplin jeunes (en collaboration avec le festival AD LIB de Carantec)

16 h 00 Concert de l’atelier Jazz de l’école de musique de Carantec, à Perharidy

**Vendredi 15 mai **

11 h Concert en ville, rue Amiral Réveillère .

**Samedi 16 mai **

11 h Concert au Café Ty Pierre.

**Dimanche 17 mai **

11 h Concert en ville, rue Amiral Réveillère. .

