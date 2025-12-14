Festival OFF Jazz’In Rosko Roscoff
Festival OFF Jazz’In Rosko
Début : 2026-05-14
fin : 2026-05-17
En marge du Festival Jazz, 11ème Edition ! Le festival Off !
**Jeudi 14 mai **
11 h Tremplin jeunes (en collaboration avec le festival AD LIB de Carantec)
16 h 00 Concert de l’atelier Jazz de l’école de musique de Carantec, à Perharidy
**Vendredi 15 mai **
11 h Concert en ville, rue Amiral Réveillère .
**Samedi 16 mai **
11 h Concert au Café Ty Pierre.
**Dimanche 17 mai **
11 h Concert en ville, rue Amiral Réveillère. .
