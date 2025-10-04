Festival Off Salle des fêtes Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Festival Off Salle des fêtes Jugon-les-Lacs Commune nouvelle samedi 4 octobre 2025.
Festival Off
Salle des fêtes Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-12
2025-10-04
Une sélection d’artistes lauréats de la 8e Biennale et/ou de Salons régionaux de qualité: peintres et Sculpteurs de Bretagne. 9 jours d’exposition de peintures et de sculptures.
CONCOURS de DESSIN Les élèves des classes primaires CE2 et CM1 de Jugon-Les Lacs exposeront chacun un dessin (Thème libre)- Les visiteurs seront amenés à voter pour les 3 dessins de leur préférence- Le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture.
Ouvert en semaine de 14h à 18h30. Samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. .
Salle des fêtes Place de la Poste Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne
