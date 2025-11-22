Festival Oh Lala ! Le temps des petits Maison du Peuple Gardanne
Festival Oh Lala ! Le temps des petits Maison du Peuple Gardanne samedi 22 novembre 2025.
Festival Oh Lala ! Le temps des petits
Samedi 22 novembre 2025. Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Le festival des tout-petits revient à Gardanne avec une journée de spectacles et d’interventions artistiques et culturelles pour les 0-6 ans et leurs familles le samedi 22 novembre à la Maison du Peuple !Familles
Une 9e édition tout en douceur, en poésie et en éclats de rire pour émerveiller, et passer des moments inoubliables en famille !
Le samedi 22 novembre à Gardanne, venez vivre une journée inoubliable et festive, avec une programmation riche en découvertes pour les tout-petits et leurs familles !
>9h à 12h Espace éveil et ludique pour les enfants de 0 à 3 ans (gratuit)
>10h Kinoko de la Cie Tourniflexe Théâtre d’objets pour les 6 mois 6 ans (5 €)
> 15h Guinguette chic le bal des couleurs de la Cie Art Vivace; un bal familial et un goûter coloré pour les 6 mois 6 ans et familles (8€)
Informations et billetterie sur www.ohlala-festival.fr .
Maison du Peuple Avenue Léo Lagrange Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 82 45 14 94
English :
The festival des tout-petits returns to Gardanne with a day of shows and artistic and cultural activities for 0-6 year olds and their families on Saturday November 22nd at the Maison du Peuple!
German :
Das Festival des tout-petits kehrt mit einem Tag voller Aufführungen und künstlerischer und kultureller Interventionen für 0-6-Jährige und ihre Familien am Samstag, den 22. November im Maison du Peuple nach Gardanne zurück!
Italiano :
Il festival des tout-petits torna a Gardanne con una giornata di spettacoli e attività artistiche e culturali per i bambini da 0 a 6 anni e le loro famiglie sabato 22 novembre alla Maison du Peuple!
Espanol :
¡El festival des tout-petits vuelve a Gardanne con una jornada de espectáculos y actividades artísticas y culturales para niños de 0 a 6 años y sus familias, el sábado 22 de noviembre en la Maison du Peuple!
