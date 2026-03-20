Festival Oh My Bloc ! Route de Nemours Milly-la-Forêt
Festival Oh My Bloc ! Route de Nemours Milly-la-Forêt samedi 13 juin 2026.
Festival Oh My Bloc !
Route de Nemours Boulodrome Milly-la-Forêt Essonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Profitez de la 5ème édition du Festival d’escalade de bloc durable Oh My Bloc ! à Milly-la-Forêt lors de ce weekend exceptionnel.
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Route de Nemours Boulodrome Milly-la-Forêt 91490 Essonne Île-de-France festivalescalade.milly@gmail.com
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English :
Enjoy the 5th edition of the Oh My Bloc! sustainable bouldering festival in Milly-la-Forêt this weekend.
L’événement Festival Oh My Bloc ! Milly-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Milly-la-Forêt