Tourbes

FESTIVAL O’JAZZ TIMBER MEN STOMPERS ET JUST SWINGIN’

Rue du Verdier Tourbes Hérault

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Soirée swing festive avec Les Timber Men Stompers et Just Swingin’ jazz Nouvelle-Orléans, standards américains, initiation lindy hop et ambiance conviviale garantie.

Les Timber Men Stompers et la compagnie de danse Just Swingin’ vous invitent à une soirée explosive placée sous le signe du swing, du partage et de la bonne humeur. Énergie débordante, brin de folie et passion communicative seront au rendez-vous !

Révélation vocale made in Sud de la France, Les Timber Men Stompers ont déjà conquis des scènes aux quatre coins du monde avant de faire escale à Tourbes pour un moment rare et festif. Ce quintet de jazz traditionnel revisite avec élégance et dynamisme les grands standards américains de l’entre-deux-guerres, vous plongeant dans l’ambiance mythique de la Nouvelle-Orléans du siècle dernier.

Côté danse, la soirée sera animée par Just Swingin’, qui proposera une initiation au lindy hop ainsi que plusieurs démonstrations spectaculaires. Que vous soyez danseur confirmé ou simple curieux, laissez-vous emporter par le swing pour une expérience chaleureuse, festive et conviviale. .

Rue du Verdier Tourbes 34120 Hérault Occitanie

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English :

Festive swing evening with Les Timber Men Stompers and Just Swingin’: New Orleans jazz, American standards, lindy hop initiation and a guaranteed convivial atmosphere.

L’événement FESTIVAL O’JAZZ TIMBER MEN STOMPERS ET JUST SWINGIN’ Tourbes a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34