Festival Oley’ Africa Atelier Capoeira avec un maître brésilien Espace Soubeyran Crest

Festival Oley’ Africa Atelier Capoeira avec un maître brésilien

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

tarif « engagé » > à 20 euros

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

Plongez dans l’univers fascinant de la capoeira Venez partager un moment de découverte, de partage et de bonne humeur, et laissez-vous emporter par l’énergie de la roda dans le cadre du Festival Oley’ Africa.

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 14 80 71 assooleyafrica@gmail.com

English :

Immerse yourself in the fascinating world of capoeira: come and share a moment of discovery and good humor, and let yourself be carried away by the energy of the roda as part of the Oley’ Africa Festival.

German :

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Capoeira: Erleben Sie einen Moment der Entdeckung, des Teilens und der guten Laune und lassen Sie sich im Rahmen des Festivals Oley’ Africa von der Energie der Roda mitreißen.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo della capoeira: venite a condividere un momento di scoperta e di buon umore e lasciatevi trasportare dall’energia della roda nell’ambito del Festival Oley’ Africa.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de la capoeira: venga a compartir un momento de descubrimiento y buen humor, y déjese llevar por la energía de la roda en el marco del Oley’ Africa Festival.

