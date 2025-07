Festival Oley’ Africa Atelier cirque Espace Soubeyran Crest

Festival Oley’ Africa Atelier cirque Espace Soubeyran Crest jeudi 17 juillet 2025.

Festival Oley’ Africa Atelier cirque

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

tarif « engagé » > à 20 euros

jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 11:00:00

Date(s) :

2025-07-17

Rejoignez-nous pour vivre une expérience artistique et festive autour des arts du cirque dans le cadre du Festival Oley’ Africa.

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 14 80 71 assooleyafrica@gmail.com

English :

Join us for an artistic and festive circus experience as part of the Oley’ Africa Festival.

German :

Schließen Sie sich uns an, um im Rahmen des Festivals Oley’ Africa eine künstlerische und festliche Erfahrung rund um die Zirkuskünste zu machen.

Italiano :

Unisciti a noi per un’esperienza artistica e festiva basata sulle arti circensi nell’ambito del Festival Oley’ Africa.

Espanol :

Acompáñenos en una experiencia artística y festiva en torno a las artes circenses como parte del Festival Oley’ Africa.

L’événement Festival Oley’ Africa Atelier cirque Crest a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme