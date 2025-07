Festival Oley’ Africa Atelier de danse nigériane Espace Soubeyran Crest

Festival Oley’ Africa Atelier de danse nigériane Espace Soubeyran Crest samedi 19 juillet 2025.

Festival Oley’ Africa Atelier de danse nigériane

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 25 – 25 – EUR

tarif « engagé » > à 25 euros

Début : 2025-07-19 10:00:00

fin : 2025-07-19 13:00:00

2025-07-19

Vibrez au rythme du Nigeria avec un atelier de danse Explorez les danses traditionnelles et contemporaines nigérianes dans une ambiance conviviale et créative dans le cadre du Festival Oley’ Africa.

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 14 80 71 assooleyafrica@gmail.com

English :

Vibrate to the rhythm of Nigeria with a dance workshop: Explore traditional and contemporary Nigerian dances in a friendly and creative atmosphere as part of the Oley’ Africa Festival.

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus Nigerias mit einem Tanzworkshop: Erkunden Sie traditionelle und zeitgenössische nigerianische Tänze in einer freundlichen und kreativen Atmosphäre im Rahmen des Oley’ Africa Festivals.

Italiano :

Vibrate al ritmo della Nigeria con un workshop di danza: esplorate le danze nigeriane tradizionali e contemporanee in un’atmosfera amichevole e creativa nell’ambito dell’Oley’ Africa Festival.

Espanol :

Vibra al ritmo de Nigeria con un taller de danza: explora las danzas nigerianas tradicionales y contemporáneas en un ambiente agradable y creativo como parte del Festival de África de Oley’.

