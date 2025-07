Festival Oley’ Africa Atelier graffiti Espace Soubeyran Crest

Festival Oley’ Africa Atelier graffiti

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

tarif « engagé » > à 15 euros

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 12:00:00

2025-07-16

Découvrez l’art du graffiti avec Noé. Apprenez les techniques de base et exprimez-vous à travers la peinture urbaine. Venez partager un moment artistique unique et libérer votre imagination, dans le cadre du Festival Oley’ Africa.

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 14 80 71 assooleyafrica@gmail.com

English :

Discover the art of graffiti with Noé. Learn the basic techniques and express yourself through urban painting. Come and share a unique artistic moment and unleash your imagination, as part of the Oley’ Africa Festival.

German :

Entdecken Sie mit Noé die Kunst des Graffiti. Lernen Sie die grundlegenden Techniken und drücken Sie sich durch urbane Malerei aus. Erleben Sie im Rahmen des Oley’ Africa Festivals einen einzigartigen künstlerischen Moment und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.

Italiano :

Scoprite l’arte dei graffiti con Noé. Imparate le tecniche di base ed esprimetevi attraverso la pittura urbana. Venite a condividere un momento artistico unico e a liberare la vostra immaginazione, nell’ambito del Festival Oley’ Africa.

Espanol :

Descubre el arte del graffiti con Noé. Aprende las técnicas básicas y exprésate a través de la pintura urbana. Ven a compartir un momento artístico único y da rienda suelta a tu imaginación, en el marco del Oley’ Africa Festival.

