Festival Oley’ Africa Atelier percussions avec Wura Samba Espace Soubeyran Crest

Festival Oley’ Africa Atelier percussions avec Wura Samba

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

tarif « engagé » > à 20 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 10:00:00

fin : 2025-07-20 12:00:00

Date(s) :

2025-07-20

Un atelier où rythmes afro et techniques traditionnelles se rencontrent dans une ambiance chaleureuse et festive, dans le cadre du Festival Oley’ Africa.

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 14 80 71 assooleyafrica@gmail.com

English :

A workshop where Afro rhythms and traditional techniques meet in a warm and festive atmosphere, as part of the Oley’ Africa Festival.

German :

Ein Workshop, in dem Afro-Rhythmen und traditionelle Techniken in einer warmen und festlichen Atmosphäre aufeinandertreffen, im Rahmen des Festivals Oley’ Africa.

Italiano :

Un laboratorio in cui ritmi afro e tecniche tradizionali si incontrano in un’atmosfera calda e festosa, nell’ambito dell’Oley’ Africa Festival.

Espanol :

Un taller donde los ritmos afro y las técnicas tradicionales se dan cita en un ambiente cálido y festivo, en el marco del Oley’ Africa Festival.

