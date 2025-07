Festival Oley’ Africa Expo, concert, spectacle à l’Espace Soubeyran Espace Soubeyran Crest

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-15

fin : 2025-07-20

Dans le cadre du Festival Oley’ Africa, expo de peinture et d’artisanat, ateliers spectacles, concerts Moussa Sissoko, Les Den de Montoison, Sergent Markus, Chief Udoh Essiet et bien d’autres !

Espace Soubeyran 75 Av. Jean Rabot Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 44 14 80 71

English :

As part of the Oley’ Africa Festival, a painting and crafts exhibition, workshops, concerts by Moussa Sissoko, Les Den de Montoison, Sergent Markus, Chief Udoh Essiet and many more!

German :

Im Rahmen des Festivals Oley’ Africa, Ausstellung von Malerei und Kunsthandwerk, Show-Workshops, Konzerte Moussa Sissoko, Les Den de Montoison, Sergent Markus, Chief Udoh Essiet und viele andere!

Italiano :

Nell’ambito dell’Oley’ Africa Festival, ci sarà una mostra di pittura e artigianato, laboratori di performance, concerti di Moussa Sissoko, Les Den de Montoison, Sergent Markus, Chief Udoh Essiet e molti altri!

Espanol :

En el marco del Festival Oley’ Africa, habrá una exposición de pintura y artesanía, talleres de interpretación, conciertos de Moussa Sissoko, Les Den de Montoison, Sergent Markus, Chief Udoh Essiet y muchos más

