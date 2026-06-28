Oloron-Sainte-Marie

Festival Oloron.Orgues Ciné-concert

1 Place Abbé Manjoulet Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:30:00

fin : 2026-07-17 22:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Cet été, les orgues d’Oloron Sainte-Marie vous donnent rendez-vous pour une nouvelle édition du festival Oloron.Orgues. Récitals, ciné-concerts, masterclass et concerts en duo feront résonner la cathédrale Sainte-Marie et l’église Sainte-Croix autour de la richesse exceptionnelle de leur patrimoine musical.

Ce jour, retrouvez le ciné-concert Aurore de F. W. Murnau. Accompagnement improvisé à l’orgue par Ivan Terekhanov. .

1 Place Abbé Manjoulet Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@oloron-orgues.fr

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English : Festival Oloron.Orgues Ciné-concert

L’événement Festival Oloron.Orgues Ciné-concert Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn