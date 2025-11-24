Festival Ombrée Lumières Babïl Cie La Turbulente Pouancé Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières Babïl Cie La Turbulente

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 15:00:00

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Cinquième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières

Deux amis, Tohu et Bohu, racontent une histoire qu’ils ont inventée un peuple décide de bâtir une tour, mais les relations s’enveniment et l’édifice peine à s’élever. Tout comme les personnages de leur récit, Tohu et Bohu ont du mal à s’accorder. L’un, confiant, est très à l’aise avec les mots. L’autre, plus timide, bégaie et finit difficilement ses phrases. Il leur faudra pourtant se partager la parole et l’écoute pour trouver le chemin du faire ensemble .

Genre Théâtre d’objets

Durée 35’

À partir de 6 ans

Réservation obligatoire .

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Fifth show of the 5th edition of the Festival Ombrée Lumières

German :

Fünfte Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Quinto spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Quinto espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières

L’événement Festival Ombrée Lumières Babïl Cie La Turbulente Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Anjou bleu