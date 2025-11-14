Festival Ombrée Lumières Cofea Show Cie Los Fariniz Atelier Legault Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières Cofea Show Cie Los Fariniz

Atelier Legault 10 Pl. de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 18:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Soirée d’ouverture de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières

18h30 Vernissage de l’exposition de Mathieu Renault, Fast Freak et Wistéria

19h30 Cofea Show Cie Los Fariniz Genre Clown Durée 40’ Tout public Cofea, clown culinaire, loufoque et jongleur. Cofea est un distributeur de café ambulant, du moins au début ! Néanmoins, au fond de lui-même se cache une sorte de transmetteur en relation public pourvu d’une connexion intergénérationnelle et d’une f ibre de plaisanterie. Bref, un réseau social biodynamique à lui tout seul.

20h15 Verre de l’Amitié

Genre Clown

Durée 40’

Tout public

Réservation obligatoire .

Atelier Legault 10 Pl. de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Opening night of the 5th Ombrée Lumières Festival

German :

Eröffnungsabend der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Serata di apertura del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Inauguración del 5º Festival Ombrée Lumières

L’événement Festival Ombrée Lumières Cofea Show Cie Los Fariniz Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Anjou bleu