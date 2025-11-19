Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d’éveil Pouancé Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d’éveil

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 10:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Troisième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières

Un bonhomme tout rond avec un joli bidon. Mais comment

est-il ? Comme si ou comme ça ? Les pieds sur la terre ou la

tête dans les nuages ? Grand, petit ? Et de quelle couleur ? Et

vous, comment l’imaginez-vous ?

Genre Musique et chansons

Durée 40’

Petite enfance

Réservation obligatoire .

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Third show of the 5th Ombrée Lumières Festival

German :

Dritte Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Terzo spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Tercer espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières

L’événement Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d’éveil Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Anjou bleu