Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d'éveil Pouancé Ombrée d'Anjou mercredi 19 novembre 2025.

Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d’éveil

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-11-19 10:00:00
2025-11-19

Troisième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières
Un bonhomme tout rond avec un joli bidon. Mais comment
est-il ? Comme si ou comme ça ? Les pieds sur la terre ou la
tête dans les nuages ? Grand, petit ? Et de quelle couleur ? Et
vous, comment l’imaginez-vous ?
Genre Musique et chansons
Durée 40’
Petite enfance
Réservation obligatoire   .

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64  billetterie@lachaiserouge.fr

