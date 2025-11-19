Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d’éveil Pouancé Ombrée d’Anjou
Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d’éveil Pouancé Ombrée d’Anjou mercredi 19 novembre 2025.
Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d’éveil
Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 10:00:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Troisième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières
Un bonhomme tout rond avec un joli bidon. Mais comment
est-il ? Comme si ou comme ça ? Les pieds sur la terre ou la
tête dans les nuages ? Grand, petit ? Et de quelle couleur ? Et
vous, comment l’imaginez-vous ?
Genre Musique et chansons
Durée 40’
Petite enfance
Réservation obligatoire .
Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr
English :
Third show of the 5th Ombrée Lumières Festival
German :
Dritte Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières
Italiano :
Terzo spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières
Espanol :
Tercer espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières
L’événement Festival Ombrée Lumières Comme si comme ça Cie Toile d’éveil Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Anjou bleu