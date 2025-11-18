Festival Ombrée Lumières Heroes Olympe de Gouges & Gisèle Halimi Cie Spectabilis Petit théâtre Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières Heroes Olympe de Gouges & Gisèle Halimi Cie Spectabilis

Petit théâtre 10 rue de la Libération Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Deuxième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières

Hommage à ces femmes qui se sont un jour levées pour résister et défendre les valeurs humanistes et démocratiques. Lutte pour l’abolition de la peine de mort et de l’esclavage, pour l’une ; défense des droits des femmes et de la place de celles-ci dans la société, pour l’autre .

Durée 1h25’ avec entracte

À partir de 13 ans

Réservation obligatoire .

Petit théâtre 10 rue de la Libération Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Second show of the 5th Ombrée Lumières Festival

German :

Zweite Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Secondo spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Segundo espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières

L’événement Festival Ombrée Lumières Heroes Olympe de Gouges & Gisèle Halimi Cie Spectabilis Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Anjou bleu