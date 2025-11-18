Festival Ombrée Lumières Heroes Olympe de Gouges & Gisèle Halimi Cie Spectabilis Petit théâtre Ombrée d’Anjou
Petit théâtre 10 rue de la Libération Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-18 10:00:00
fin : 2025-11-18
2025-11-18
Deuxième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières
Hommage à ces femmes qui se sont un jour levées pour résister et défendre les valeurs humanistes et démocratiques. Lutte pour l’abolition de la peine de mort et de l’esclavage, pour l’une ; défense des droits des femmes et de la place de celles-ci dans la société, pour l’autre .
Durée 1h25’ avec entracte
À partir de 13 ans
Petit théâtre 10 rue de la Libération Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr
English :
Second show of the 5th Ombrée Lumières Festival
German :
Zweite Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières
Italiano :
Secondo spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières
Espanol :
Segundo espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières
