Festival Ombrée Lumières Je touche un arbre Cie Crock’notes Pouancé Ombrée d’Anjou jeudi 20 novembre 2025.
Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-20 10:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Quatrième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières
Toucher un arbre, c’est vouloir capter son énergie pour se ressourcer. C’est se relier à la terre pour ne pas oublier d’où l’on vient. L’arbre vit et traverse le temps. Le temps qui ne tient qu’à un fil, le fil des saisons.
Genre Musique et chansons
Durée 45’
À partir de 4 ans
Réservation obligatoire .
Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr
English :
Fourth show of the 5th Ombrée Lumières Festival
German :
Vierte Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières
Italiano :
Quarto spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières
Espanol :
Cuarto espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières
