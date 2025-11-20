Festival Ombrée Lumières Je touche un arbre Cie Crock’notes Pouancé Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières Je touche un arbre Cie Crock’notes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Quatrième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières

Toucher un arbre, c’est vouloir capter son énergie pour se ressourcer. C’est se relier à la terre pour ne pas oublier d’où l’on vient. L’arbre vit et traverse le temps. Le temps qui ne tient qu’à un fil, le fil des saisons.

Genre Musique et chansons

Durée 45’

À partir de 4 ans

Réservation obligatoire .

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Fourth show of the 5th Ombrée Lumières Festival

German :

Vierte Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Quarto spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Cuarto espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières

