Festival Ombrée Lumières La liste de mes envies Théâtre du Rif Pouancé Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières La liste de mes envies Théâtre du Rif

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Spectacle de clôture de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières

Jocelyne Guerbette, 47 ans avec sa vie banale et ses chagrins ordinaires… Un jour elle a la chance de pouvoir changer de vie… Cette adaptation du best-seller de Grégoire Delacourt, magnifiquement interprétée et mise en scène, émeut et rend la vie plus belle. Une histoire forte et lumineuse qui nous invite à revisiter la liste de nos envies.

Genre Théâtre

Durée 1h10

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Closing show of the 5th Ombrée Lumières Festival

German :

Abschlussaufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Spettacolo di chiusura del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Espectáculo de clausura del 5º Festival Ombrée Lumières

