Festival Ombrée Lumières La liste de mes envies Théâtre du Rif Pouancé Ombrée d’Anjou

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28

2025-11-28

Spectacle de clôture de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières
Jocelyne Guerbette, 47 ans avec sa vie banale et ses chagrins ordinaires… Un jour elle a la chance de pouvoir changer de vie… Cette adaptation du best-seller de Grégoire Delacourt, magnifiquement interprétée et mise en scène, émeut et rend la vie plus belle. Une histoire forte et lumineuse qui nous invite à revisiter la liste de nos envies.
Genre Théâtre
Durée 1h10
À partir de 8 ans
Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64  billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Closing show of the 5th Ombrée Lumières Festival

German :

Abschlussaufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Spettacolo di chiusura del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Espectáculo de clausura del 5º Festival Ombrée Lumières

