Festival Ombrée Lumières Mon Robert Caravane Cie Atelier Legault Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières Mon Robert Caravane Cie

Atelier Legault 10 Pl. de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-17 09:30:00

fin : 2025-11-18

2025-11-17 2025-11-18

Premier spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières

Mon Robert Le Dico vu par une ClownE

D’une humanité profonde, fragile et révoltée, Arlette aime son Robert. Beau, carré, costaud, riche, il a réponse à tout. Mais emportée par les mots, leurs sons et les questions qu’ils soulèvent, Arlette se lâche…

Mon Robert est une plongée impertinente et décalée dans les mots du dictionnaire. Elle en révèle la force, la beauté mais aussi le dérisoire et la complexité. Par sa démesure et sa poésie, Arlette suscite rire, réflexion et émotions.

Genre ClownE

Durée 55’

À partir de 8 ans

Réservation obligatoire .

Atelier Legault 10 Pl. de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

First show of the 5th Ombrée Lumières Festival

German :

Erste Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Primo spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Primer espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières

