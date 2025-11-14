Festival Ombrée Lumières Pouancé Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières Pouancé

Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-28

Du 14 au 28 novembre 2025, le festival Ombrée Lumières vous invite à découvrir de nombreux spectacles à Ombrée d’Anjou.

Des ornithologues de renommée internationale viennent d’annoncer que de nouvelles espèces d’oiseaux feront une halte dans les étangs d’Ombrée d’Anjou.

Équipez-vous vite de jumelles pour observer

Oiseaux clowns, chanteurs, poètes, engagés, babiliens , héroïques, oisillons…

Une véritable volière à ciel ouvert pour les grands et les petits.

Soutenue par la commune d’Ombrée d’Anjou, l’association Les Fonds de Terroir organise son 5ème festival de spectacles pour tous ! Pensé avant tout pour les élèves du territoire, ce festival s’adresse aussi aux très jeunes enfants, aux familles, aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Les représentations sont suivies de temps d’échanges. Certains artistes interviennent aussi dans les établissements scolaires. .

Pouancé Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

From November 14 to 28, 2025, the Ombrée Lumières festival invites you to discover a wide range of shows in Ombrée d?Anjou.

German :

Vom 14. bis 28. November 2025 lädt das Festival Ombrée Lumières Sie dazu ein, zahlreiche Aufführungen in Ombrée d’Anjou zu erleben.

Italiano :

Dal 14 al 28 novembre 2025, il festival Ombrée Lumières vi invita a scoprire una vasta gamma di spettacoli a Ombrée d’Anjou.

Espanol :

Del 14 al 28 de noviembre de 2025, el festival Ombrée Lumières le invita a descubrir un amplio abanico de espectáculos en Ombrée d’Anjou.

