Festival Ombrée Lumières What we talk about when we talk about skateboarding Cie Groupe Fluo Pouancé Ombrée d’Anjou
Festival Ombrée Lumières What we talk about when we talk about skateboarding Cie Groupe Fluo Pouancé Ombrée d’Anjou jeudi 27 novembre 2025.
Festival Ombrée Lumières What we talk about when we talk about skateboarding Cie Groupe Fluo
Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 10:00:00
fin : 2025-11-27
Date(s) :
2025-11-27
Sixième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières
Voyage dans le pays de l’empathie. On y partage la réalité d’un adolescent adepte de skate. Il enchaîne des figures sur sa planche et déroule des récits, parfois personnels, d’autres sur sa génération, et sur la pratique du skate. Peu à peu, l’interprète de presque 40 ans matérialise sous nos yeux l’adolescent qu’il a été, qu’il est encore et la dose d’opiniâtreté qu’il faut avoir pour sans cesse recommencer après être tombé.
Genre Danse
Durée 50’
À partir de 12 ans
Réservation obligatoire .
Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr
English :
Sixth show of the 5th Ombrée Lumières Festival
German :
Sechste Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières
Italiano :
Sesto spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières
Espanol :
Sexto espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières
L’événement Festival Ombrée Lumières What we talk about when we talk about skateboarding Cie Groupe Fluo Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Anjou bleu