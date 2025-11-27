Festival Ombrée Lumières What we talk about when we talk about skateboarding Cie Groupe Fluo Pouancé Ombrée d’Anjou

Festival Ombrée Lumières What we talk about when we talk about skateboarding Cie Groupe Fluo

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27 10:00:00

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Sixième spectacle de la 5ème édition du Festival Ombrée Lumières

Voyage dans le pays de l’empathie. On y partage la réalité d’un adolescent adepte de skate. Il enchaîne des figures sur sa planche et déroule des récits, parfois personnels, d’autres sur sa génération, et sur la pratique du skate. Peu à peu, l’interprète de presque 40 ans matérialise sous nos yeux l’adolescent qu’il a été, qu’il est encore et la dose d’opiniâtreté qu’il faut avoir pour sans cesse recommencer après être tombé.

Genre Danse

Durée 50’

À partir de 12 ans

Réservation obligatoire .

Pouancé Place de la République Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 16 02 23 64 billetterie@lachaiserouge.fr

English :

Sixth show of the 5th Ombrée Lumières Festival

German :

Sechste Aufführung der 5. Ausgabe des Festivals Ombrée Lumières

Italiano :

Sesto spettacolo del 5° Festival Ombrée Lumières

Espanol :

Sexto espectáculo del 5º Festival Ombrée Lumières

L’événement Festival Ombrée Lumières What we talk about when we talk about skateboarding Cie Groupe Fluo Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de tourisme Anjou bleu