FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE Fontenay-Le-Comte

FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS Début : 2026-04-04 à 18:00. Tarif : – euros.

Samedi, on remet les compteurs à zéro ! La deuxième soirée du Festival On n’a plus vingt ans X s’annonce incandescent? : les références italiennes du ska-punk Talco ouvriront le bal, suivies de la folie festive de Marcel & Son Orchestre (pour la première fois à l’affiche du festival !). Le rock décalé et survitaminé des 3 Fromages prendra ensuite le relais, avant que les cultissimes Ludwig von 88 ne viennent enflammer le public. Pour finir la nuit en apothéose, les maîtres de cérémonie, Tagada Jones, débarqueront pour un final dans leur configuration “Orchestra” : cuivres et cordes accompagneront les plus grands titres de leur répertoire !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE AVENUE DE LA GARE 85200 Fontenay-Le-Comte 85