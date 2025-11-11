Festival On n’a plus 20 ans ! Espace culturel René Casisin La Gare Fontenay-le-Comte
Festival On n’a plus 20 ans ! Espace culturel René Casisin La Gare Fontenay-le-Comte vendredi 3 avril 2026.
Festival On n’a plus 20 ans !
Espace culturel René Casisin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 79.5 – 79.5 – 79.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-03
La 10e édition du festival de musique punk, rock et métal On n’a plus 20 ans aura lieu le vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 avril 2026.
Rendez-vous à Fontenay-le-Comte sur la scène de l’espace René Cassin pour 3 jours de concerts.
5 premiers noms de la programmation 2026 viennent d’être dévoilés Tagada Jones Orchestra Les Wampas Marcel et son Orchestre Ludwig Von 88 Les Tambours du Bronx.
La billetterie Early Birds a ouvert le 22 octobre 2025 ! Des billets en quantité ultra limitée à tarif réduit.
Disponibles jusqu’au vendredi 07 novembre 2025 à 17h. Après, on passe aux Pass plein tarif.
Early Bird Pass 3 jours 79,50€
Pass 3 jour Enfant (12 ans et moins) 25,00€
Pass Camping 3 jours 15,00€ .
Espace culturel René Casisin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire
English :
The 10th edition of the On n?a plus 20 ans punk, rock and metal music festival will take place on Friday 03, Saturday 04 and Sunday 05 April 2026.
German :
Ausgabe des Punk-, Rock- und Metal-Musikfestivals On n’a plus 20 ans findet am Freitag, den 03. April, Samstag, den 04. April und Sonntag, den 05. April 2026 statt.
Italiano :
La decima edizione del festival di musica punk, rock e metal On n?a plus 20 ans si terrà venerdì 03, sabato 04 e domenica 05 aprile 2026.
Espanol :
La 10ª edición del festival de música punk, rock y metal On n?a plus 20 ans tendrá lugar el viernes 03, sábado 04 y domingo 05 de abril de 2026.
L’événement Festival On n’a plus 20 ans ! Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin