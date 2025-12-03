FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS X – PASS 3J – PASS 3 JOURS – ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE Fontenay-Le-Comte
FESTIVAL ON N'A PLUS 20 ANS X – PASS 3J – PASS 3 JOURS Début : 2026-04-03 à 00:00. Tarif : – euros.
RAGE TOUR PRÉSENTE : FESTIVAL ON N’A PLUS 20 ANS – PASS 3JC’est la 10ème édition ! Qui aurait cru, à la première, que cet événement ephémère deviendrait un RDV annuel ? Pour cette édition anniversaire, il y aura toujours 5 groupes le vendredi et samedi, et 4 groupes le dimanche, quelques nouveautés en perspective :) RDV les 3, 4, 5 avril 2026 !!VENDREDI 3 AVRIL : Les Wampas, Shaarghot, Tambours du Bronx, Moscow Death Brigade, The RumjacksSAMEDI 4 AVRIL : Tagada Jones, Ludwig Von 88, Marcel & son Orchestre, Talco, 3 FromagesDIMANCHE 5 AVRIL : Hommage à Parabellum, Didier Super Metal, Early Maggots, Meteora, Ring of Cash
ESPACE CULTUREL RENE CASSIN – LA GARE AVENUE DE LA GARE 85200 Fontenay-Le-Comte 85