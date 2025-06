Festival Open Evres Èvres 11 juillet 2025 07:00

Meuse

Festival Open Evres Èvres Meuse

Tarif : 45 EUR

Début : Vendredi 2025-07-11

fin : 2025-07-14

2025-07-11

En pleine nature, entre pâtures et forêts, deux scènes intimistes, un son pointu, des artistes talentueux pour des rythmiques électroniques et chaleureuses.

Un festival intimiste qui favorise les rencontres et les découvertes et qui propose aussi des tournois sportifs, des ateliers ou encore un marché d’artisans et de producteurs locaux.Tout public

Èvres 55250 Meuse Grand Est openevres.asso@gmail.com

English :

In the heart of nature, between pastures and forests, two intimate stages, a cutting-edge sound, talented artists and warm, electronic rhythms.

An intimate festival that encourages encounters and discoveries, and also features sports tournaments, workshops and a market of local craftsmen and producers.

German :

Mitten in der Natur, zwischen Weiden und Wäldern, zwei intime Bühnen, ein scharfer Sound, talentierte Künstler für elektronische und warme Rhythmen.

Ein intimes Festival, das Begegnungen und Entdeckungen fördert und auch Sportturniere, Workshops oder einen Markt mit Kunsthandwerkern und lokalen Produzenten anbietet.

Italiano :

Nel cuore della natura, tra pascoli e foreste, due palchi intimi, un sound all’avanguardia, artisti di talento e ritmi caldi ed elettronici.

Un festival intimo che favorisce l’incontro e la scoperta, con tornei sportivi, workshop e un mercato di artigiani e produttori locali.

Espanol :

En plena naturaleza, entre pastos y bosques, dos escenarios íntimos, un sonido de vanguardia, artistas de talento y ritmos cálidos y electrónicos.

Un festival íntimo que propicia encuentros y descubrimientos, con torneos deportivos, talleres y un mercado de artesanos y productores locales.

L’événement Festival Open Evres Èvres a été mis à jour le 2025-06-23 par MEUSE ATTRACTIVITE