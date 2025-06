Festival Open Sky Limalonges 28 juin 2025 14:00

Deux-Sèvres

Festival Open Sky Limalonges Deux-Sèvres

Gratuit

Festival Open Sky

Festival de musique et d’art pour tout le monde !

Au programme art participatif, micro ouvert, Panatchao (steelband), Ukulélé Verteuil, DJ SHAKKA. Vous retrouvez sur

place de la restauration, buvette et plus encore.

Viens, connecte-toi, crée !

La Montée blanche de 14h à 23h

Association Open Sky

Téléphone 07 69 72 83 04

E-mail steve@lutteceleaf.com .

Limalonges 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 72 83 04 steve@lutteceleaf.com

