Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Open The Gates Eve, scène universitaire Le Mans

Festival Open The Gates Eve, scène universitaire Le Mans mercredi 19 novembre 2025.

Festival Open The Gates

Eve, scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 19:00:00
fin : 2025-11-19

Date(s) :
2025-11-19 2025-11-20

  .

Eve, scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire   collectifopenthegates@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Open The Gates Le Mans a été mis à jour le 2025-10-22 par CDT72