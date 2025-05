Festival Opéra et Châteaux Récital « Opérette au caveau » – Suze, 4 juillet 2025 18:00, Suze.

Drôme

Festival Opéra et Châteaux Récital « Opérette au caveau » Caveau du Domaine Peylong Suze Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Groupe +8 personnes, jeune -18 ans, étudiant 25 ans, chômeur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 21:00:00

Date(s) :

2025-07-04

Les propriétaires du Domaine Peylong Christelle et Fabien Lombard accueillent dans leur caveau le Festival Opéra et Châteaux pour un récital d’opérette française tout en légèreté.

Caveau du Domaine Peylong

Suze 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 73 17 11 operachateaux@orange.fr

English :

Domaine Peylong owners Christelle and Fabien Lombard welcome the Festival Opéra et Châteaux to their cellar for a light-hearted recital of French operetta.

German :

Die Besitzer der Domaine Peylong Christelle und Fabien Lombard empfangen in ihrem Weinkeller das Festival Opéra et Châteaux für ein leichtfüßiges Rezital der französischen Operette.

Italiano :

I proprietari del Domaine Peylong, Christelle e Fabien Lombard, accolgono il Festival Opéra et Châteaux nella loro cantina per uno spensierato recital di operette francesi.

Espanol :

Los propietarios del Domaine Peylong, Christelle y Fabien Lombard, reciben en su bodega al Festival Opéra et Châteaux para un alegre recital de opereta francesa.

