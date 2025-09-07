Festival Opération Opérette à Aixe-sur-Vienne Opus 8 Aixe-sur-Vienne

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

Dans le cadre du Festival Opération Opérette Opus 8 (du 24 août au 12 septembre), l’association La Follembûche propose au Centre Culturel Jacques Prévert, le spectacle « Le jour et la nuit: opéra bouffe en 3 actes » (1881) en version de concert.

Livret Albert Vanloo et Eugène Leterrier et musique de Charles Lecocq.

Avec Isabelle Savigny, Marine Boustie, Natassia Cabrié-Kolski, Dominique Desmons, Nicolas Bercet, Olivier Montmory, François Dieuaide, Armand Degher.

Piano Zoé Crozet-Robin.

Ensemble Madrigal et Choeur du festival.

Etudes musicales: Dominique Desmons.

Dans un Portugal d’opérette, au XVIIIème siècle, les aventures de Manola, poursuivie par un premier ministre coureur de jupons, courtisée par un haut dignitaire mais se sortant des plus difficiles situations grâce à son amoureux Miguel et son amie Béatrix. ! .

Aixe-sur-Vienne 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 07 02 37 follembuche@gmail.com

