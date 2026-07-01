Informations pratiques

Montézic

Festival Opus 12

Montézic Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’Association Les Murs ont des Oreilles vous présente l’édition #5 de son Festival Opus 12, un festival de musique classique et populaire. Samedi 25 juillet à 20h30 à l’Oustal.

Tarif au choix 5€/10€/15€

Infos et réservations festivalopus12@gmail.com ou 07 81 33 92 91 (sms) .

Montézic 12460 Aveyron Occitanie +33 7 81 33 92 91 festivalopus12@gmail.com

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English :

The association Les Murs ont des Oreilles presents the 5th edition of its Opus 12 Festival, a festival of classical and popular music. Saturday, July 25, at 8:30 p.m. at L’Oustal.

L’événement Festival Opus 12 Montézic a été mis à jour le 2026-07-07 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)