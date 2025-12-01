Festival Organa 2025 2026 Collégiale Saint Martin Saint-Rémy-de-Provence

Festival Organa 2025 2026

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 18h.

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 18h.

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 18h.

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 18h.

Dimanche 17 mai 2026 à partir de 18h.

Dimanche 24 mai 2026 à partir de 18h.

Dimanche 7 juin 2026 à partir de 18h. Collégiale Saint Martin Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 18:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21 2026-01-04 2026-03-29 2026-04-05 2026-05-17 2026-05-24 2026-06-07

Participez au Festival Organa 2025, de mai à septembre, à la collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-de-ProvenceFamilles

La collégiale Saint-Martin de Saint-Rémy-de-Provence vous invite à participer au Festival Organa 2025 2026.

Une riche programmation vous attend avec de nombreux rendez-vous tout au long de l’année.



– 21 Décembre à 18h00 Audition d’Orgue Le temps de l’Avent

– 4 Janvier à 18h00 Audition d’Orgue Le temps de Noël, L’Épiphanie

– 29 Mars à 18h00 Audition d’Orgue Le temps de la passion

– 5 Avril à 18h300 Audition d’Orgue Le temps de Pâques

– 17 Mai à 18h00 Audition d’Orgue L’Ascension, la Pentecôte

– 24 Mai à 18h00 Récital d’Orgue à 4 mains et 4 pieds avec Luc Antonini

– 7 Juin à 18h30 Audition d’Orgue La trinité .

Collégiale Saint Martin Boulevard Marceau Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 66 59 47 34 jplecaudey@club-internet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take part in the Festival Organa 2025, from May to September, at the collegiate church of Saint-Martin in Saint-Rémy-de-Provence.

L’événement Festival Organa 2025 2026 Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-12-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles