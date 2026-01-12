Festival Organza Concert Orgue et Chœur à Cheviré-le-Rouge Eglise St Médard Baugé-en-Anjou

Festival Organza Concert Orgue et Chœur à Cheviré-le-Rouge

Eglise St Médard Cheviré-le-Rouge Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-10 16:00:00

fin : 2026-05-10

2026-05-10

Le Festival Organza met à l’honneur la musique ancienne jouée sur instruments acoustiques par des artistes professionnels. Les concerts ont lieu dans l’église de Cheviré-le-Rouge, autour de son remarquable orgue à tuyaux, offrant au public une expérience culturelle de qualité au coeur du patrimoine rural.

L’organiste Philippe Bataille et l’ensemble Musica de Cheviré-le-Rouge s’unissent dans un tour de chant aux accents variés.

Direction Benjamin Rethoré .

contact@chevire.org

