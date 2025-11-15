Festival Orgues & Cinéma Quai Ganteaume La Ciotat
Festival Orgues & Cinéma Quai Ganteaume La Ciotat samedi 15 novembre 2025.
Festival Orgues & Cinéma
Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h.
Dimanche 16 novembre 2025 à partir de 15h30. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15 2025-11-16
L’Eglise Notre Dame de l’Assomption à La Ciotat accueille le Festival Orgue et Cinéma 2025 avec une soirée et une après-midi exceptionnelles, mêlant concert d’orgue sur projection de film muet.
Programme
Samedi 15 novembre à 20h
Philippe Lefebvre, organiste émérite de la cathédrale Notre Dame de Paris.
Musique improvisée sur le film muet de Carl T Dreyer La passion de Jeanne d’Arc (1928)
Dimanche 16 novembre à 15h30
Chantal de Zeeuw organiste, Philippe Nava trompette, Myriam Emerci violon, Agnieszka Rajca violon.
Musiques de films E Morricone, H Zimmer, J Williams, W Cosma, N Rota…
Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel à voir et à écouter ! .
Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96 org-cinema-eden@orange.fr
English :
The Church of Our Lady of the Assumption in La Ciotat is hosting the 2025 Organ and Cinema Festival with an exceptional evening and afternoon event combining an organ concert with a silent film screening.
German :
Die Kirche Notre Dame de l’Assomption in La Ciotat veranstaltet das Orgel- und Filmfestival 2025 mit einem außergewöhnlichen Abend und Nachmittag, an dem ein Orgelkonzert mit Stummfilmvorführung kombiniert wird.
Italiano :
La chiesa Notre Dame de l’Assomption a La Ciotat ospita il festival dell’organo e del cinema 2025 con una serata e un pomeriggio eccezionali, che combinano un concerto d’organo con la proiezione di un film muto.
Espanol :
La iglesia Notre Dame de l’Assomption de La Ciotat acoge el festival Órgano y Cine 2025 con una velada y una tarde excepcionales, que combinan un concierto de órgano con la proyección de una película muda.
