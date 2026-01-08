Festival Oskar Bo’Réal Neuilly-le-Réal
Festival Oskar Bo’Réal Neuilly-le-Réal vendredi 26 juin 2026.
Festival Oskar Bo’Réal
Champ de la garenne Neuilly-le-Réal Allier
Début : Samedi 2026-06-26 16:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00
2026-06-26
Plongez dans l’atmosphère électrisante du festival BO’REAL, une célébration de la musique et de la responsabilité environnementale.
Champ de la garenne Neuilly-le-Réal 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes oskarcom03@gmail.com
English :
Immerse yourself in the electrifying atmosphere of the BO’REAL festival, a celebration of music and environmental responsibility.
L’événement Festival Oskar Bo’Réal Neuilly-le-Réal a été mis à jour le 2026-01-08 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région