FEstival Outre Lumière Maison de quartier de Villejean Rennes
FEstival Outre Lumière Maison de quartier de Villejean Rennes jeudi 26 mars 2026.
FEstival Outre Lumière Maison de quartier de Villejean Rennes Jeudi 26 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine
L’association Territoires d’Outre-Rennes a été créée à Science-Po afin de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle des territoires d’outre-mer français.
L’association Territoires d’Outre-Rennes a été créée à Science-Po
afin de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle des
territoires d’outre-mer français. Le festival a pour but de proposer des
performances de chants traditionnels et de danses live, réalisés par
des artistes ultramarins ou de la diaspora. La soirée réunira plusieurs
artistes : le groupe OTRETR (chants traditionnels kanaks), le groupe
Exo d’îles (gwo ka, musique trad guadeloupéenne), le rappeur Malcolm.
Elle finira sur un DJ set.
► Snacks préparés par Sciences Poêle, bar (punch, jus)
► Informations : [territoires.d.outre.rennes@gmail.com](mailto:territoires.d.outre.rennes@gmail.com) / Instagram : territoires.d.outre.rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-26T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-03-26T23:59:00.000+01:00
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https://www.helloasso.com/associations/territoires-d-outre-rennes/evenements/festival-outre-lumieres
Maison de quartier de Villejean 2, rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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