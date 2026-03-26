FEstival Outre Lumière Maison de quartier de Villejean Rennes Jeudi 26 mars, 20h30 Ille-et-Vilaine

L’association Territoires d’Outre-Rennes a été créée à Science-Po afin de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle des territoires d’outre-mer français.

L’association Territoires d’Outre-Rennes a été créée à Science-Po

afin de mettre en lumière la richesse et la diversité culturelle des

territoires d’outre-mer français. Le festival a pour but de proposer des

performances de chants traditionnels et de danses live, réalisés par

des artistes ultramarins ou de la diaspora. La soirée réunira plusieurs

artistes : le groupe OTRETR (chants traditionnels kanaks), le groupe

Exo d’îles (gwo ka, musique trad guadeloupéenne), le rappeur Malcolm.

Elle finira sur un DJ set.

► Snacks préparés par Sciences Poêle, bar (punch, jus)

► Informations : [territoires.d.outre.rennes@gmail.com](mailto:territoires.d.outre.rennes@gmail.com) / Instagram : territoires.d.outre.rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-26T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-26T23:59:00.000+01:00

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https://www.helloasso.com/associations/territoires-d-outre-rennes/evenements/festival-outre-lumieres

Maison de quartier de Villejean 2, rue de Bourgogne 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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