Festival Ouverture ! Duos d’exception Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Festival Ouverture ! Duos d’exception

Théâtre du Rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 22:00:00

2025-10-18

Gautier Capuçon est sans doute l’un des violoncellistes les plus emblématiques de sa génération. Reconnu pour son expressivité saisissante, sa sonorité profonde et son élégance scénique, il se produit sur les plus grandes scènes du monde, de la Philharmonie de Berlin au Carnegie Hall. À ses côtés, le pianiste et compositeur Jérôme Ducros, fidèle partenaire de musique de chambre, conjugue rigueur, clarté et un sens du phrasé tout français.

Le programme de cette soirée propose un voyage à travers les émotions, en réunissant une sélection de pièces lyriques et poétiques pensées pour sublimer la complicité entre le violoncelle et le piano. De la tendresse à la virtuosité, chaque œuvre a été choisie pour sa richesse expressive et sa beauté immédiate.

Parmi les incontournables, on retrouve la Vocalise de Rachmaninov, l’Élégie et Après un rêve de Fauré, ainsi que Le Cygne de Saint-Saëns. À ces pages emblématiques s’ajoutent de délicates transcriptions de mélodies telles que Beau Soir de Debussy et la Pavane pour une infante défunte de Ravel.

Le programme s’enrichit également d’œuvres plus rares et surprenantes la Romance de Prokofiev (extraite de Cendrillon), La chanson du toréador et l’Habanera de Bizet, l’Ave Maria de Gounod, ou encore L’Heure exquise de Lehár.

Pour compléter ce panorama musical, vous entendrez la Sicilienne de Fauré, la célèbre Barcarolle d’Offenbach, la Danse des Sauvages de Rameau, l’émouvant Adagio pour cordes de Barber, la puissante Danse des Chevaliers de Prokofiev, l’air d’opéra Ah, je veux vivre de Gounod, ainsi que deux pièces entraînantes issues du répertoire folklorique la Danse slave op. 72 n°2 de Dvorák et la Danse hongroise n°5 de Brahms.

Enfin, la Sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninov viendra couronner ce programme, véritable joyau du répertoire romantique, alliant profondeur, virtuosité et lyrisme. .

Théâtre du Rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 musiquefrancaiseasemurenauxois@gmail.com

