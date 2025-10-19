Festival Ouverture ! Gabriel Durliat La mémoire au bout des doigts Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois

Théâtre du Rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois Côte-d’Or

De Rameau à Ravel, en passant par Debussy, Messiaen… et Gabriel Durliat !

Depuis le XVIIe siècle, la musique a trouvé un langage original pour rendre hommage et célébrer la mémoire le tombeau. Loin d’être un simple équivalent musical de l’épitaphe ou du pastiche, il s’agit d’un geste artistique d’une grande noblesse, un salut posthume qu’un compositeur adresse à un maître, un ami, une figure inspirante.

Né dans la France baroque avec les luthistes et clavecinistes, ce genre instrumental ne sombre jamais dans le pathos élégance, luminosité et tendresse en sont les traits caractéristiques, même quand il évoque la perte.

Ce concert du jeune et talentueux Gabriel Durliat s’inscrit dans cette filiation. Il fera résonner une chaîne d’hommages entre grands compositeurs Debussy saluant Rameau, Dukas rendant hommage à Debussy, Messiaen célébrant Dukas, Ravel et son lumineux Tombeau de Couperin… jusqu’à la création mondiale d’une œuvre de Gabriel Durliat lui-même, dédiée à Maurice Ravel. Une soirée unique entre mémoire et modernité, à vivre à Semur-en-Auxois ! .

Théâtre du Rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 05 96 musiquefrancaiseasemurenauxois@gmail.com

