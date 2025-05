Festival Ouvertures – Maison Charles Grandemange Chantraine, 31 mai 2025 10:00, Chantraine.

Vosges

Festival Ouvertures Maison Charles Grandemange 43 rue Jules Ferry Chantraine Vosges

Début : Samedi 2025-05-31 10:00:00

fin : 2025-06-01 19:00:00

2025-05-31

Une soixante d’exposants, tous adhérents de l’Association Grand Angle Epinal, vous donnent rendez-vous afin de vous présenter leurs créations photographies, peintures, sculptures, céramiques, fiber art, artisanat d’art, etc.Tout public

Maison Charles Grandemange 43 rue Jules Ferry

Chantraine 88000 Vosges Grand Est

English :

Some sixty exhibitors, all members of the Association Grand Angle Epinal, will be on hand to present their creations: photographs, paintings, sculptures, ceramics, fiber art, arts and crafts, etc.

German :

Rund 60 Aussteller, die alle Mitglieder des Vereins Grand Angle Epinal sind, laden Sie ein, ihre Werke zu präsentieren: Fotografien, Gemälde, Skulpturen, Keramik, Fiber Art, Kunsthandwerk etc.

Italiano :

Circa sessanta espositori, tutti membri dell’Associazione Grand Angle Epinal, saranno presenti per presentare le loro creazioni, tra cui fotografie, dipinti, sculture, ceramiche, fibre artistiche e artigianato.

Espanol :

Unos sesenta expositores, todos ellos miembros de la Asociación Grand Angle Epinal, mostrarán sus creaciones: fotografías, pinturas, esculturas, cerámicas, arte en fibra y artesanía.

